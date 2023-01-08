معهد الفلك: الانتهاء من المرصد الفلكى الكبير بجنوب سيناء خلال 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى، إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من مشروع إنشاء المرصد الفلكى البصرى الكبير على أحد القمم الجبلية بمنطقة جنوب سيناء خلال 5 سنوات من الآن.





وكشف القاضى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، عن مواصفات المرصد الجديد حيث سيكون على ارتفاع 1600 متر فوق سطح البحر وسيكون مزودا بتليسكوب فلكى بمرآه قطرها 6.5 متر، مؤكدا أنه يجرى العمل حاليا على قدم وساق لاستكمال إجراءات إنشاء هذا المرصد، موضحا أن المرصد الجديد سيحل بديلا لمرصد القطامية الفلكى الذى سيتحول لمركز تدريب عالمى عن علوم الفلك والفضاء.

وعن خطة المعهد لإنشاء شبكة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى، قال الدكتور جاد القاضى إن المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية يقوم حاليا باستكمال شبكة الأرصاد الوطنية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى لتغطى أنحاء الجمهورية خلال السنوات القليلة القادمة، والتى بدأها منذ عام 1957 بعد إطلاق أول مركبة فضائية عن طريق الاتحاد السوفيتى آنذاك.

وأضاف أن المعهد يقوم بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين، بإنشاء محطة جديدة ضمن شبكة المحطات التى يمتلكها ويديرها المعهد، وسيكون مقر هذا المحطة بالمقر الرئيسى للمعهد بحلوان، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات ويجرى استكمال تركيب التلسكوبات وأجهزة الرصد، على أن يتم افتتاحها العام الحالى، وتشتمل هذه المحطة على أدوات رصد بصرى ورصد باستخدام أشعة الليزر.

وأوضح القاضى أن الهدف الرئيسى من إنشاء تلك المحطات هو إعطاء المجتمع العلمى المعلومات اللازمة حول حالة البيئة الفضائية المحيطة بالأقمار الصناعية العاملة فى مختلف الارتفاعات، وتقديم أحدث البيانات لكل جسم تم اكتشافه حديثًا بما فى ذلك المعلومات المدارية والقدر النجمى.

ولفت إلى أنه يمكن استخدام هذه البيانات فى تطوير نماذج رياضية لدراسة التطور المدارى طويل الأمد المحتمل لهذه الأجسام، وكذلك احتمالية تصادم هذه الأجسام مع الأقمار الصناعية العاملة مما يتيح للجهات المالكة للأقمار الصناعية استخدام هذه البيانات من أجل الحصول على نماذج دقيقة للتنبؤ بحركة القمر وتقييم المخاطر المحيطة به.

وسلط الدكتور جاد القاضى الضوء على نجاح علماء وباحثى المعهد فى اكتشا، حتى الآن ،12 نجما من خلال منظار مرصد القطامية الفلكى، الذى يعد أكبر تلسكوب فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم تسجيل تلك النجوم باسم مصر ومرصد القطامية الفلكى وتبدأ كلها بـ KAO- EGYPT، فى الموقع الدولى للرابطة الأمريكية لراصدى النجوم المتغيرة AAVSO ، وهى الجهة الدولية المنوط بها تسجيل واعتماد الاكتشافات العلمية للنجوم المتغيرة.

وأكد أن هذا الإنجاز يساهم فى تعزيز مكانة مصر الدولية فى بحوث واستكشاف الفضاء، وإضافة بيانات جديدة بقواعد البيانات الدولية، موضحا أن اكتشاف مثل هذه النجوم ودراستها تكمن أهميتها إلى كونها تمثل أكثر من 80% من النجوم بالكون، كما أنها تلعب دورا مهما فى مجال الفيزياء الفلكية، لأنها تعطى فرصة فريدة وغير مسبوقة لمعايرة النجوم المنفردة من حيث الكتلة والحجم والخصائص الكيميائية، وهى تمثل مرحلة من مراحل تطورالنجوم، مما يتيح فهم ودراسة تطور الكون بشكل عام والنظام الشمسى بشكل خاص، وهى محل اهتمام للباحثين فى مجال الفيزياء الفلكية واستكشاف الفضاء فى جميع أنحاء العالم.