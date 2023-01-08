مبادرة المتحدة للطفل.. نظافة الشارع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مبادرة للطفل، يرصد الإنفوجراف التالى نصائح مهمة للأسرة على تعليم طفلك أهمية نظافة الشارع. وأكد الخبراء أهمية تعليم طفلك أن النظافة من أساسيات الحياة، وأهمية إبقاء المكان نظيفا، وألا يلقى شيئا فى الشارع وأن يلقى بقايا الأشياء فى سلة المهملات.

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