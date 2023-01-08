اليابان تبحث توليد الكهرباء من الثلج لتغطية النقص المحتمل فى الطاقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليابانية اليوم الأحد أن مدينة أومورى الواقعة فى شمال شرق اليابان بدأت الأبحاث لتوليد الكهرباء من الثلوج غير المرغوب فيها بهدف تأمين مصدر طاقة متجددة لتغطية النقص المحتمل.





وأوضحت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن مدينة أومورى، التى تشهد ثلوجا كثيفة كل عام، بدأت تجربة فى حوض سباحة بمدرسة ابتدائية مهجورة فى ديسمبر الماضى لاستكشاف جدوى إنتاج الطاقة من خلال الاستفادة من اختلاف درجات الحرارة بين الثلج المخزن والهواء المحيط.

وفى المشروع المشترك، تتطلع شركة فورتى كو Forte Co المحلية الناشئة فى مجال تكنولوجيا المعلومات وجامعة الاتصالات الكهربائية فى طوكيو إلى تشغيل توربين بالطاقة المنتجة عندما يتم تبريد السائل بالثلج المخزن ثم تبخره بفعل حرارة الهواء المحيط.

وجذب توليد الكهرباء باستخدام الثلج المخزن الانتباه مؤخرًا كمصدر طاقة صديق للبيئة ومنخفض التكلفة وآمن.

وفى أومورى، يتم إلقاء كميات كبيرة من الثلج فى البحر وأماكن أخرى بعد أن يتم جمعها بواسطة كاسحات الثلج والشاحنات.

وفى السنة المالية السابقة التى انتهت فى مارس الماضى، ارتفعت تكاليف إزالة الثلوج إلى مستوى قياسى بلغ 5.9 مليار ين "44.6 مليون دولار" بعد تساقط الثلوج بكثافة.

وقال مسؤول بالمدينة "تم التعامل مع الثلج على أنه مصدر إزعاج، ولكن يمكننا استخدامه الآن بشكل جيد".

وفى 16 ديسمبر الماضى، وضع حوالى 10 من عمال شركة فورتى مواد عازلة داخل المسبح للحفاظ على الثلج المتراكم باردا، وسيتم بعد ذلك إجراء مزيد من الأبحاث حول الحفاظ على الثلج وكذلك كمية الكهرباء التى يمكن توليدها قبل بدء إنتاج الطاقة فى الربيع.

ووفقا للشركة، تشمل التحديات العثور على مرفق واسع النطاق لتخزين الثلج بالإضافة إلى تأمين الهواء الساخن خلال المواسم الباردة.

وللحصول على فرق كبير فى درجة الحرارة، ستنظر الشركة فى استخدام الحرارة من الينابيع الساخنة.

وبدوره، قال جون كاساى، رئيس شركة فورتى "إنه مصدر طاقة متجددة فريد فى منطقة بها ثلوج كثيفة، وسيؤدى أيضا إلى إنشاء صناعة جديدة".