أخلاقنا الجميلة.. حسن الظن بالآخرين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار الحملة التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية "أخلاقنا الجميلة"، يرصد الإنفوجراف أهمية وفوائد حسن الظن. فحسن الظن بالآخرين علامة على الفطنة والتعقل، ويغلق باب الفتنة والفرقة بين البشر ويزيد الألفة والمحبة بين أفراد المجتمع، ويحمى المجتمع من التفكك.

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