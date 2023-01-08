جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن "آبل" بدأت فى تعيين موظفين لمتاجر البيع بالتجزئة فى الهند ونشرت خططا لملء العديد من الوظائف الشاغرة بينما تستعد لفتح متاجرها الرئيسية الأولى فى ثانى أكبر سوق للهواتف الذكية فى العالم فى وقت مبكر من الربع الأول من العام الحالى.
وفى وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر، أن شركة آبل قامت بتسريع خططها لنقل بعض إنتاجها خارج الصين، وتطلب من الموردين التخطيط بنشاط لتجميع منتجاتها فى دول آسيوية أخرى، خاصة فى الهند وفيتنام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «آبل» تستعد لفتح متاجر بيع بالتجزئة فى الهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.