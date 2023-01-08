شركة تويتر تواصل خفض عدد موظفى الإشراف على المحتوى

جدة - نرمين السيد - وفى نوفمبر2022، أفاد موقع "أكسيوس"، أن الشركة بدأت فى فصل عدد من الموظفين التقنيين، ولا سيما أولئك المشاركين فى الإشراف على المحتوى.

وقالت الوكالة فى بيان: "تحت إشراف المالك الجديد إيلون ماسك، جرى المزيد من التخفيضات على فريق (الثقة والأمان) الذى تم تقليص حجمه بشكل كبير بالفعل على مستوى العالم فى إدارة المحتوى".

ووفقا لمصادر الوكالة، أثرت هذه التخفيضات على موظفى مكاتب "تويتر" فى دبلن وسنغافورة.