طلاب بجامعة سوهاج يكشفون تفاصيل اختراع روبوت للكشف عن الإشعاع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت شيماء إسماعيل، خريجة كلية العلوم بجامعة سوهاج، وإحدى المشاركات فى الابتكار، إن المشروع كان عن جهاز لرصد الإشعاعات، ويمكن الاستفادة منه فى رصد الإشعاعات من خلال روبوت متطور يرصد أى إشعاعات ويقوم بمسح المناطق قبل دخول الإنسان لها.
ومن جانبها، أوضحت مها محمد، مشاركة ايضا فى الابتكار، أن الروبوت لديه دائرة للكشف عن الإشعاعات لتعطى قراءة على الشاشة توضح الجرعة الإشعاعية وعدد الإشعاعات فى الدقيقة الواحدة.
وأكد أحمد رفعت، مشارك بالابتكار، أنه خلال عمله بالمعمل كانت تعطل أجهزة الكشف عن الإشعاع فى المعامل وصيانتها لم تكن سهلة أو متوفرة، ومن هنا جاءت الفكرة للبحث عن بديل للأجهزة المستوردة.
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