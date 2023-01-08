دار الإفتاء: 3 نصائح يجب اتباعها للوصول إلى الفهم السليم

جدة - نرمين السيد - وقالت دار الإفتاء إنه من يريد أن يصل إلى الفهم السليم عليه باتباع 3 نصائح: نصائح للوصول إلى الفهم السليم أولًا: تقديم تقوى الله عز وجلَّ عل الهوى. ثانيًا: تقديم طاعة الله على معصيته. ثالثًا: تقديم العقل على أهواء النفس. يذكر أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" نصائح وفتاوى مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

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