التقاطها تلسكوب هابل.. صورة مذهلة من الفضاء للعنقود الكروى «NGC 6355»

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر"، صورة للعنقود الكروى "NGC 6355" التى التقاطها تلسكوب "هابل" الفضائى التابع لها، ولوكالة الفضاء الأوروبية.





وقالت "ناسا" إن النجوم تتناثر منفى هذه الصورة، لافتة إلى أن هذا العنقود هو حشد كروى مجرى يتواجد فى المناطق الداخلية لمجرة درب التبانة، تلك المناطق تبعد أقل من 50000 سنة ضوئية عن الأرض فى كوكبة الحواء.

وأوضحت وكالة الفضاء الأمريكية أن العناقيد الكروية هى مجموعات مستقرة ومحددة بإحكام من عشرات الآلاف إلى ملايين النجوم المرتبطة بجميع أنواع المجرات.

وأشارت "ناسا" إلى أن مجموعات النجوم الكثيفة والجاذبية المتبادلة تعطى هذه العناقيد شكلاً كرويًا تقريبًا يحتوى على تركيز لامع للنجوم محاطة بتناثر متزايد من النجوم، مضيفة أن النواة الكثيفة والمشرقة لـ NGC 6355 تتألق بتفاصيل واضحة تمامًا حيث أن هابل قادر على حل النجوم الفردية فى المنطقة المزدحمة باتجاه مركز هذه الصورة.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية أن تلسكوب "هابل" أحدث ثورة فى دراسة العناقيد الكروية، فيكاد يكون من المستحيل التمييز بين النجوم الفردية فى العناقيد الكروية باستخدام التلسكوبات الأرضية، لكن قدرات "هابل" الفريدة ونقطة المراقبة فوق الغلاف الجوى للأرض المشوه للضوء تسمح بالتقاط النجوم المكونة للعنقود الكروى بالتفصيل.