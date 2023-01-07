«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «مدينة القرون الزرقاء»

جدة - نرمين السيد - واستعرض التقرير مشاهد من المنطقة المغربية، موضحا أنها واحدة من أجمل مدن العالم، وأكثرها بهجة وسلاما، واختيرت أفضل سادس مدينة فى العام خلال عام 2016، من قبل منصات السياحة والوجهات الأفضل تفضيلا للسفر.

وتعرف شفشاون بمدينة المتصوفة، كونها تعد مركزا لعدد من أقطاب التصوف مثل الحسن الشاذلى والتهامى، فضلا عن المزارات والزوايا المتنوعة التى تبهر السياح والزائرين.

وحافظت مدينة شفشاون المغربية على بساطتها وأصالتها وفنها الراقى، الذى تشبع من حضارة وثقافة الأندلسيين، مما استوطنوا هذه المدنية كملاذ أمن بعد أن طردوا من أماكنهم فى القرن الخامس عشر.

الطابع الأنيق للمدينة والجدران الزرقاء جعلها رمزا للتسامح وقبلة للباحثين عن الراحة والهدوء، وتشتهر المدينة المغربية بينابيع المياه العذبة، وسكونها المأخوذ من موقعها الهادئ فى الجبال وأحيائها الشعبية البسيطة، مثل ريف الأندلس وغيرها، وتضم المدنية تراث الماضى وحلم المستقبل.

وأوضح تقرير القاهرة الإخبارية، أن زوار المدينة يأتون من كل مكان، للتجول فى الشوارع الضيقة ورؤية المحميات الطبيعية المجاورة والسهول الجذابة والفنون التراثية فضلا عن تناول الوجبات الشهية التى تحمل الطابع المغربى المعاصر والأندلسى القديم، لتجمع بين الأصالة والرقى والجمال فى آن واحد.

ويجلب الصيادون صيدهم اليومى من الأنهار القريبة، ويبيعون السردين فى زوايا الشوارع، بينما تبقى القطط فى انتظار المكافأة ببقايا الطعام. يحمل الأطفال صوانى المعجنات التى تصنعها عائلاتهم لبيعها، فى العصور الوسطى، كانت المدينة مأهولة من قبل الموريسكوس، وتُعرف باسم "لؤلؤة المغرب الزرقاء"، وهى واحدة من أفضل الوجهات فى المملكة، وغالبًا ما تكون مكتظة بالفنادق المحجوزة.