بعد تتويج «منتخب التانجو» بكأس العالم.. اسم ميسى ينتشر بكثرة فى الأرجنتين

جدة - نرمين السيد - وأوضحت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، السبت، نقلًا عن دائرة السجل المدنى فى مقاطعة سانتا فى، شمال شرقى الأرجنتين، أن واحدًا من بين كل 70 مولودًا فى المقاطعة خلال ديسمبر 2020، كان يحمل اسم ليونيل ميسى، أو ليونيلا، تيمنًا بقائد المنتخب الأرجنتين.

وينحدر نجم المنتخب الأرجنتين ميسى من هذه المقاطعة، إذ ولد عام 1987 فى مدينة روساريو، كبرى مدن مقاطعة سانتا فى.

ويعد هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 700%فى اختيارات أسماء المواليد فى الأرجنتين، إذ ما أخذ فى الاعتبار أن 6 أطفال كل شهر كانوا آباؤهم يطلقون عليهم اسم ميسى حتى سبتمبر الماضى، وارتفع الرقم لـ 49 مولودًا بهذا الاسم خلا 30 يومًا فقط، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وأشار مارينو جالفيز، مدير دائرة السجل المدنى فى سانتا فى، فى حديث لإذاعة محلية، إلى أنه فى الأسابيع الأخيرة كان هناك مواليد يسمون بأسماء أخرى للاعبين فى المنتخب الوطنى مثل جوليان "ألفاريز"، أو أميليانو مارتينيز، لكن الاسم الأكثر طلبًا كان ميسى.

ويعيش فى سانتا نحو 3 ملايين أرجنتين، وهى المقاطعة الثالثة فى البلاد من حيث عدد السكان.

وطالما كان ميسى مصدر إلهام فى الأرجنتين، وخاصة فى المقاطعة التى نشأ فيها.

ومنعت مدينة روساريو فى 2014 الآباء من إطلاق اسم "ميسى" على أطفالهم، بعدما قال مسؤولو الإحصاء إن استخدام اسم اللاعب المشهور قد يسبب مشكلات لموظفى التعداد، لكن جرى التراجع عن هذا الأمر بعد ذلك.