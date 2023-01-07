سامسونج تتيح قريبا لأندرويد خدمة رسائل نصية للطوارئ عبر الأقمار الاصطناعية

جدة - نرمين السيد - تخطط شركة سامسونج لإتاحة واحدة من الخدمات التى تميز هواتف عن منافستها أبل، وهى القدرة على إرسال رسائل نصية للطوارئ باستخدام الأقمار الاصطناعية، عندما تكون خارج نطاق شبكة الهاتف المحمول.





وتوفر أبل على هواتف آيفون 14، إرسال رسائل نصية للطوارئ باسخدام الأقمار الاصطناعية، وهو ماستفعله "اندرويد" فى وقت لاحق من العام الجارى، لتصبح قادرة على نقل النصوص تقريًا فى أى مكان.

وأطلقت شركة كوالكوم خدمة "Snapdragon Satellite" فى معرض "CES 2023" التقنى، وهذه التقنية تستخدم مجموعة الأقمار الاصطناعية المدارية التابعة لشركة الاتصالات "إريديوم" المكونة من 66 قمرًا، وذلك لنقل نصوص وبيانات الطوارئ، وفى نهاية المطاف الرسائل النصية غير الطارئة.

وتضع هذه الخطوة هواتف أندرويد على قدم المساواة مع تطورات آيفون، نظرًا لمنطقة التغطية العالمية لإريديوم مقارنة بتغطية القمر الاصطناعى "جلوبال ستار" المستخدم فى الرسائل النصية للطوارئ من أبل، كما تبشر بحلول عصر لا تتوقف فيه اتصالات الطوارئ عند حافة شبكات الهاتف المحمولة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوزعربية".

وسيحتاج الشخص لتوجيه هاتفه نحو السماء للحصول على أفضل فرصة للربط مع قمر اصطناعى لإرسال الطوارئ الخاصة به، مثل ميزة الطوارئ "SOS" من أبل، وفقًا لما ذكرته موقع "سى نت" المعنى بأخبار التكنولوجيا.

وأوضحت شركة "كوالكوم" أنه إذا لم تتمكن من ربط الهاتف مع قمر اصطناعى، فكل ما على الشخص فعله هو المحاولة مرة أخرى فى غضون ما بين 8 إلى 12 دقيقة، عندما تعود الأقمار.