مجموعة السلطان الغورى.. تحفة معمارية مصرية بتصميمات ساحرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن مجموعة السلطان الغورى، التى تعد من أكبر المتاحف المفتوحة بالعالم، يزوره السائحون للتمتع بتصميماته الهندسية الساحرة.

وأنشأت المجموعة بين عامى 1503 و1504 بأمر من السلطان الأشرف قنصوه الغورى، أحد أبرز حكام العصر المملوكى، وفى القرن الـ19 جذبت الرسامين المستشرقين روعة تصاميم المكان الشامخة الشاهدة على أحداث تاريخية لا تُنسى، فتم ترجمتها على لوحات فنية مبدعة معروضة بمتحف اللوفر.

وتعكس المجموعة الفن والهندسة الإسلامية فى التصميم، وعلى بعد خطوات من الجامع الأزهر تبرز وكالة الغورى كمركز تجارى خالد، والمسجد والمدرسة أقيما على الضفة الغربية لشارع المعز، لتكون شاهدًا على التراث المصرى الفريد ومعالمه الساحرة.