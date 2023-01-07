ناسا: قمر صناعى متقاعد على وشك السقوط على الأرض

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ذكرته وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، من المقرر أن يسقط قمرا اصطناعيا يبلغ من العمر 38 سنة، مؤكدة أن فرصة سقوط الحطام على أى شخص منخفضة جدا.

فى حين أوضحت وكالة أسوشييتد برس، أن القمر الصناعى تم إطلاقه عام 1984، ويبلغ من الوزن نحو 2450 كيلو جراما، ومن المتوقع سقوط الحطام يوم الأحد.

كما أوضحت أسوشييتد برس، أن معظم حطام القمر الصناعى سيحترق فور دخوله الغلاف الجوى لكوكب الأرض، واحتمالات إصابة الأشخاص من الحكام تقدر بـ1 فى 9400.