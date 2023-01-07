أخلاقنا الجميلة.. الأجواء المريحة فى العمل (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد الإنفوجراف التالى فوائد خلق أجواء مريحة فى العمل، إذ يؤثر ذلك بشكل مباشر على الأداء والإنتاجية.
وتعتبر ثقافة الشركة الإيجابية جزء أساسى من نجاح الشركة، ويزيد ذلك من سعادة الموظف بنسبة تصل إلى 33%، كما يمنع أو يقلل من الإجازة المرضية طويلة الأجل.
وتقلل الثقافة الإيجابية من معدل دوران الموظفين بنسبة 58% كما ترفع إيرادات الشركة بنسبة تصل إلى 33%، بحسب درسات أجريت فى هذا الصدد.
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