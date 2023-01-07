4 كسوفات وخسوفات شمسية وقمرية فى 2023

جدة - نرمين السيد - وقال القاضى - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - "إن أول كسوف للشمس فى 2023 سيحدث فى 20 أبريل، وهو نوع نادر من الكسوف يسمى (الهجين/المختلط) ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر شوال لعام 1444، ويستغرق منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها 5 ساعات و25 دقيقة تقريبا.

وأوضح أن خسوف القمر الأول للعام الحالى سيحدث يوم الجمعة 5 مايو، وهو خسوف (شبه ظلى)، يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1444هـ، وسوف تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و18 دقيقة تقريبا، ويصعب رؤيته فى مصر.

وأشار إلى أن الكسوف الثانى للشمس لعام 2023 سيحدث فى 14 أكتوبر الموافق 29 ربيع الأول للعام الهجرى القادم 1445، وهو من النوع الحلقى، ويتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر ربيع الآخر للعام 1445.

ولفت إلى أن خسوف القمر الثانى والأخير لعام 2023 سيحدث فى 28 أكتوبر الموافق 13 ربيع الآخر للعام الهجرى القادم 1445، وهو من النوع الجزئى ويتفق توقيت وسطه مع بدر شهر ربيع الآخر 1445.

وأكد رئيس معهد الفلك أن كسوف الشمس لا يحدث إلا إذا كان القمر محاقا، فيما يقع خسوف القمر بأنواعه عندما يكون القمر بدرا، ويمكن الاستفادة من ظاهرتى الكسوف الشمسى والخسوف القمرى للتأكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية، حيث أن الظواهر تعكس بوضوح حركة القمر حول الأرض وحركة الأرض حول الشمس.

وعن ظاهرتى كسوف الشمس وخسوف القمر، قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد "إن كسوف الشمس هو وقوع ظل القمر على الأرض ويحدث نهارا، وأن خسوف القمر هو وقوع ظل الأرض على القمر ويحدث ليلا".

وأضاف أن كسوف الشمس (سواء كلى أو جزئى أو حلقى) لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، أى عندما يكون القمر بين الشمس والأرض (ليسقط ظل القمر على الأرض)، وخسوف القمر لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر بدرا، أى عندما تكون الأرض بين الشمس والقمر (ليسقط ظل الأرض على القمر).

وأوضح أنه بناء على ذلك فإن كسوف الشمس وخسوف القمر تكون الفترة بينهما دائما حوالى أسبوعين، وهى الفترة التى تفصل بين المحاق والبدر.