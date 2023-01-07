عصابة تحاصر مدينة مكسيكية.. أغلقوا المداخل وهاجموا مطار وقاعدة جوية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد أن ألقت القوات المكسيكية على أوفيديو جوزمان، زعيم عصابة مخدرات مكسيكية وابن زعيم عصابة المخدرات سيئ السمعة جواكين "إل تشابو" جوزمان.

ووفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، فإنه تم القبض على زعيم عصابة المخدرات بعد معركة بالأسلحة النارية وقعت قبل الفجر فى مدينة كولياكان، معقل عصابة سينالوا التى يتزعمها جوزمان، وتم نقله لاحقا إلى مكسيكو سيتى، وفقا لوزير الدفاع المكسيكى لويس كريسينسيو ساندوفال جونزاليس.

وألغيت رحلات جوية وأوقفوا الدراسة بالمدارس وأمروا السكان باللجوء إلى مكان للاحتماء فى الوقت الذى ردت فيه العصابة على اعتقال جوزمان بوضع حواجز على الطرق فى جميع أنحاء ولاية سينالوا، مع تركيز أسوأ أعمال العنف فى كولياكان.

وقال ساندوفال، إن مقاتلى العصابة أغلقوا جميع المداخل الستة للمدينة بمركبات محترقة وهاجموا مطار المدينة بالإضافة إلى قاعدة جوية قريبة.