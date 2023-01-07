«BMW» تطرح الحرباء الجديدة.. السيارة تغيّر شكلها إلى 32 لونا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لقناة العربية، يتكون هيكل السيارة من كبسولات من الأصباغ، ويمكن أن تتغير بشكل فردى فى لحظة واحدة، وتتميز بعدم وجود شاشات على لوحة القيادة، ومن المقرر أن تبدأ الشركة إنتاج السيارة عام 2025.

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