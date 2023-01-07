بعد 35 عاما.. ضبط متهم قتل حارس عقار فى الأردن

جدة - نرمين السيد - وتمكنت قوات الأمن من القبض على القاتل بعد مرور سنوات طويلة على الحادث، والذى كان يكتنفه الكثير من الغموض، بعدما تم العثور على جثمان وافد عربى يعمل حارس عقار مقتولا عام 1987 بعد إطلاق النار عليه.

وقال الناطق الإعلامى باسم مديرية الأمن العام بالأردن، إن جهات التحقيق فتحت القضية مرة أخرى، ليتم كشف معلومات جديدة والاشتباه فى أحد الأشخاص كان يعمل فى العمارة نفسها.

ويتم القبض على القاتل بعد 35 عاما من الجريمة، والذى اعترف بجريمته قائلا: "ذهبت ليلا من أجل سرقة معدات ومواد البناء، ولكن الحارس استيقظ، وأطلقت عليه النار".

وقرر المدعى العام بمحكمة الجنايات الكبرى، إيداع المتهم بمراكز الإصلاح والتأهيل.