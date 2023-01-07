جدة - نرمين السيد - قال بلال الحفناوى خبير الاتصالات وأمن المعلومات، من عمان، إن اختراق منصة تويتر يعد اختراقًا لخصوصية المستخدمين، وحسب الإحصائيات المتداولة، جرى اختراق 200 مليون حساب.





وأضاف "الحفناوى"، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لم يكن الاختراق الأول، إذ رصد خبراء الأمن الإلكترونى اختراقًا العام الماضى، وعُرضت بيانات المستخدمين للبيع فى المنتديات المختلفة مقابل 2 دولار للمستخدم. وأشار إلى أن هناك 5 مستويات من الحماية يجب اتباعها لتأمين الحسابات، ناصحًا باستخدام معلومات محدودة فى شبكات التواصل الاجتماعى، لأنه يتم استغلال معلومات المستخدم مثل الحسابات البنكية أو حسابات العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: اختراق حساب 200 مليون مستخدم بتويتر ليس الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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