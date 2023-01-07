جدة - نرمين السيد - كشف مسح أجرته شركة "تشيرتى آر إكس" الطبية الأمريكية أن البعض يعتمد على مواقع التواصل كمصدر للاستشارات الطبية والصحية، ويعتبرها بديلا لزيارة عيادات الأطباء.
وأوضح المسح أن ثلث الشباب الأمريكيين يفضلون "تيك توك" على الطبيب للحصول على الاستشارات الطبية. وأن 44% منهم يعتمدون على "يوتيوب" فى الحصول على التشخيص الطبى. ويستخدم 65% من الأمريكيين الأكبر عمرا محرك البحث "جوجل" فى الحصول على النصائح الصحية والطبية.
وأشار المسح إلى أن الاكتئاب من أكثر القضايا الطبية التى يبحث عنها المراهقون فى الولايات المتحدة إضافة إلى فقدان الوزن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة أمريكية تحذر من الاستشارات الطبية على الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.