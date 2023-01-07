دراسة أمريكية تحذر من الاستشارات الطبية على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - كشف مسح أجرته شركة "تشيرتى آر إكس" الطبية الأمريكية أن البعض يعتمد على مواقع التواصل كمصدر للاستشارات الطبية والصحية، ويعتبرها بديلا لزيارة عيادات الأطباء.

وأوضح المسح أن ثلث الشباب الأمريكيين يفضلون "تيك توك" على الطبيب للحصول على الاستشارات الطبية. وأن 44% منهم يعتمدون على "يوتيوب" فى الحصول على التشخيص الطبى. ويستخدم 65% من الأمريكيين الأكبر عمرا محرك البحث "جوجل" فى الحصول على النصائح الصحية والطبية.

وأشار المسح إلى أن الاكتئاب من أكثر القضايا الطبية التى يبحث عنها المراهقون فى الولايات المتحدة إضافة إلى فقدان الوزن.