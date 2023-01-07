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ووفقا لروسيا اليوم، لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، سيتم بيع الفستان بالمزاد العلنى، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 120 ألف دولار.
وصمم الفستان فيكتور إدلشتاين، ويتميز بأنه بدون حمالات، وبرقبة منحوتة على شكل قلب، وتنورة على شكل خزامى.
وبيع آخر مرة بمبلغ 24150 دولارا فى عام 1997، خلال مزاد خيرى لكريستى يضم 79 فستانا تبرعت بها ديانا.
وبلغت المبيعات مجتمعة 3.25 مليون دولار، استفادت منها المنظمات الخيرية لمكافحة الإيدز والسرطان، بما فى ذلك مستشفى مارسدن الملكى، حيث شغلت الأميرة الراحلة منصب الرئيس لمدة 8 سنوات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيع أشهر فساتين الأميرة ديانا فى مزاد علنى (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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