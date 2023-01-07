بيع أشهر فساتين الأميرة ديانا فى مزاد علنى (صور)

جدة - نرمين السيد - يباع فستان الأميرة الراحلة ديانا، والذى ارتدته فى مناسبة ملكية رسمية عام 1991، وتحدثت عنه مجلة "فانيتى فير" فى عام 1997 بعد تبرع الأميرة به، قبل وفاتها مباشرة، فى مزاد "سوثبيز" بنيويورك يوم 27 يناير الجارى.





ووفقا لروسيا اليوم، لأول مرة منذ أكثر من 25 عاما، سيتم بيع الفستان بالمزاد العلنى، ومن المتوقع أن يصل سعره إلى 120 ألف دولار.

وصمم الفستان فيكتور إدلشتاين، ويتميز بأنه بدون حمالات، وبرقبة منحوتة على شكل قلب، وتنورة على شكل خزامى.

وبيع آخر مرة بمبلغ 24150 دولارا فى عام 1997، خلال مزاد خيرى لكريستى يضم 79 فستانا تبرعت بها ديانا.

وبلغت المبيعات مجتمعة 3.25 مليون دولار، استفادت منها المنظمات الخيرية لمكافحة الإيدز والسرطان، بما فى ذلك مستشفى مارسدن الملكى، حيث شغلت الأميرة الراحلة منصب الرئيس لمدة 8 سنوات.