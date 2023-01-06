القاهرة الإخبارية تستعرض تاريخ الجزيرة النائمة فى أحضان النيل «توتى»

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أن جزيرة توتى، يلتقى فيها مجرى النيلين الأبيض والأزرق، واختلفت الروايات والقصص حول اسمها وأن البعض يرد أصل التسمية إلى اللغة النوبية.

وقال التقرير، إن ما يميز هذه الجزيرة أن سكانها من قبيلة "المحس" القادمة من شمال السودان، الذين جاءوا بكل موروثاتهم وتقاليدهم التى تحولت إلى سمة للجزيرة، وترتبط جزيرة توتى بالعديد من القصص والأساطير أبرزها أنها مكان التقاء نبى الله موسى بالعبد الصالح.

وأضاف التقرير، أن مساحة أراضيها الزراعية الخصبة، رغم أنها لا تتعدى الـ 990 فدانًا إلا أن بعض سكانها منذ قديم الزمان يعتمدون على حرفة الزراعة، وتعد الجزيرة جغرافيا رمانة ميزان العاصمة، ونقطة توسطها، كما لا تزال وجهة محببة للسائحين الراغبين فى رؤية النيل الأزرق، وهو يمسك بيد شقيقه الأبيض فى طريقهما إلى مصر.