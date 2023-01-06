اليابان وأمريكا تتفقان على توسيع نطاق تعاونهما فى التقنيات الناشئة

جدة - نرمين السيد - اتفقت اليابان والولايات المتحدة على توسيع نطاق تعاونهما فى التقنيات الناشئة المهمة ليتجاوز أشباه الموصلات ليشمل مجالات أخرى مثل الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الحيوية.





وقال وزير الصناعة اليابانى ياسوتوشى نيشيمورا، حسب ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، اليوم الجمعة، عقب اجتماعه مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو فى واشنطن العاصمة: "اتفقنا على السعى لتحقيق تطوير الجيل التالى من أشباه الموصلات "بأسرع ما يمكن" وتوسيع التعاون فى التقنيات الناشئة الرئيسية "فى جميع المجالات"، بما فى ذلك الحوسبة الكمية".

وأضاف: "لقد مرت فترة كانت فيه اليابان والولايات المتحدة تخوضان نزاعات تجارية شرسة بما فى ذلك حول أشباه الموصلات، ولكن ذلك كان فى الماضى، اليابان والولايات المتحدة الآن شريكان يتعاونان فى مجال الأمن الاقتصادى".

جدير بالذكر أن هذه التحركات تمثل أحدث الجهود التى يبذلها الحلفاء المقربون لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية المحتملة وسط المنافسة المكثفة بين الولايات المتحدة والصين فى مجالات التكنولوجيا والقضايا الأخرى.