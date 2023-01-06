«المتحدة» تدعم رواد الأعمال..  التفاصيل الكاملة لبرنامج «شارك تانك» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذى حققته الشركة "المتحدة" فى برنامج "الدوم" لاكتشاف المواهب الفنية والإعلامية فى مختلف المجالات، ومن بعدها نجاحها الكبير فى برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب الرياضية فى مجال كرة القدم.

البرنامج يعرض على قناة cbc ومنصة WATCHIT، ومن المقرر إطلاقه غدا السبت المقبل 7 يناير الجارى، فى تمام الساعة 9 مساء.

وعرضت أمس قناة cbc برومو البرنامج الجديد، ورصدت فيه ردود فعل لجان التحكيم والمتسابقين.

"شارك تانك - Shark Tank" هو فورمات أجنبى لشركة SONY العالمية عن عالم المال والأعمال، ويعد أقوى برامج الواقع العالمية التى تحظى بملايين المشاهدات حول العالم، وعرض منه 14 موسم فى الولايات المتحدة، كما يعرض فى 46 دولة من مختلف دول العالم، وتعد مصر هى المحطة الـ47 له، وحظى بتكريمات وجوائز كثيرة عالمية، ويمكن التقديم فى البرنامج من خلال هذا الرابط: https://impco.me/en/Application.