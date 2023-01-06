حكاية ضرب الأمير وليام لشقيقه هارى.. فما علاقة ميجان ماركل؟ (صور)

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وذكر الأمير هارى، فى كتابه أنه تعرض لعنف جسدى من الأمير وليام وادعى أن شقيقه الأكبر وأخته أميرة ويلز شجعته على ارتداء زيه النازى فى حفل عام 2005.
مذكرات هارى، صدمت الكثير من المهتمين بشأن العائلة الملكية فى بريطانيا التى تؤكد مدى تفككها، ونشرت صحيفة الجارديان مقتطفا من المذكرات توضح بالتفصيل المواجهة بين وليام وهارى التى حدثت فى عام 2019.
وزعم هنرى دوق ساسكس فى سبير أن شقيقه وصف ميجان ماركل بأنها صعبة ووقحة، وقيل إنه تم تبادل الإهانات وأخبر وليام شقيقه أنه كان يحاول المساعدة، لكن وليام غضب من التعليق وقام بدفعه أرضا بعد أن مزق ملابسه.
وأضاف: "سقطت على وعاء طعام الكلب الذى انكسر تحت ظهرى وأصابنى"، مشيرا إلى أنه ظل على الأرض مذهولا قبل أن يطلب من شقيقه المغادرة.
وأوضح هارى أن شقيقه وليام اعتذر فى وقت لاحق عن تصرفه، وطالبه بأن لا يخبر ميجان ماركل بما حدث.
يذكر أن الأمير هارى والممثلة الأمريكية ميجان ماركل تزوجا فى 19 مايو 2018، فى كنيسة سانت جورج فى قلعة وندسور بإنجلترا.
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