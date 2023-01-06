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حكاية ضرب الأمير وليام لشقيقه هارى.. فما علاقة ميجان ماركل؟ (صور)

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أحمد رمضان 2023-01-06 11:02 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - تصدر اسم الأمير هارى، مؤشرات البحث على موقع "جوجل ترند" خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تسريب أحداث من مذكراته التى تصدر رسميا فى 10 يناير الجارى، والتى أكد فيها تعرضه للضرب والعنف من قبل شقيقة الأمير وليام. 

وذكر الأمير هارى، فى كتابه أنه تعرض لعنف جسدى من الأمير وليام وادعى أن شقيقه الأكبر وأخته أميرة ويلز شجعته على ارتداء زيه النازى فى حفل عام 2005.

مذكرات هارى، صدمت الكثير من المهتمين بشأن العائلة الملكية فى بريطانيا التى تؤكد مدى تفككها، ونشرت صحيفة الجارديان مقتطفا من المذكرات توضح بالتفصيل المواجهة بين وليام وهارى التى حدثت فى عام 2019.

الأمير وليام وشقيقه هارى

وزعم هنرى دوق ساسكس فى سبير أن شقيقه وصف ميجان ماركل بأنها صعبة ووقحة، وقيل إنه تم تبادل الإهانات وأخبر وليام شقيقه أنه كان يحاول المساعدة، لكن وليام غضب من التعليق وقام بدفعه أرضا بعد أن مزق ملابسه.

الأمير وليام وشقيقه هارى

وأضاف: "سقطت على وعاء طعام الكلب الذى انكسر تحت ظهرى وأصابنى"، مشيرا إلى أنه ظل على الأرض مذهولا قبل أن يطلب من شقيقه المغادرة.

الأمير وليام وشقيقه هارى

وأوضح هارى أن شقيقه وليام اعتذر فى وقت لاحق عن تصرفه، وطالبه بأن لا يخبر ميجان ماركل بما حدث.

الأمير وليام وشقيقه هارى

يذكر أن الأمير هارى والممثلة الأمريكية ميجان ماركل تزوجا فى 19 مايو 2018، فى كنيسة سانت جورج فى قلعة وندسور بإنجلترا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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