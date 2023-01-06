القاهرة الإخبارية.. «يوم بدون سيارة» مبادرة جزائرية للحفاظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - واستعرض برنامج "صباح جديد" على قناة القاهرة الإخبارية، مزايا المبادرة، حيث تعتبر مفيدة من عدة أوجه، فبجانب حفاظها على البيئة فهى تمنح السكان مساحة أكبر للحركة بدون وسائل نقل، ما يساعد على تحسين صحتهم.

وأيضا يعتبر اليوم دون سيارات شكلا من أشكال التوعية بالاستغناء عن السيارات فى المسافات القريبة، وتوفيرا لأموال البنزين، ونشر ثقافة المشى بخاصة بين الشباب، أو استخدام الدراجات.