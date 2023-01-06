سلمى حايك تعانى من فوبيا الأماكن المغلقة (صور) 

جدة - نرمين السيد - شاركت نجمة هوليوود جانبا شخصيا من حياتها مع معجبيها ومتابعيها، كاشفة أنها ترحب بالعام الجديد بمزيد من التصميم والقوة والأصالة.

وكتبت حايك، على وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة لها، من جديد عن خوفها من الأماكن الضيقة، وأظهرت أنها تمكنت من جعل مخاوفها أكثر قابلية للإدارة، مثل الخوف من الأماكن المغلقة، والذى يؤدى إلى القلق الشديد ونوبات الخوف.

وأظهرت الممثلة نظرتها الإيجابية الجديدة، وأظهرت لمتابعيها أنها استطاعت مواجهة مخاوفها ومنعها من السيطرة على حياتها.

وشاركت سلمى حايك، جمهورها صورة جديدة لها فى طقم منقوش من قطعتين، أبرز أنوثتها وقوامها الممشوق، نالت استحسان الكثير من جمهورها.