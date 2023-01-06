الهيمنة الرقمية العالمية.. مؤتمر دولى لاتحاد إذاعات الدول العربية بتونس 

جدة - نرمين السيد - أعلن المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، إقامة فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربى بتونس يومى 13 و14 يناير الجارى بعنوان "الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيا".





وأكد سليمان، أهمية موضوع المؤتمر وتأثير الهيمنة الرقمية العالمية الكبير على منطقتنا العربية، مشيرا إلى أن هذا التأثير يتردد صداه على كافة القطاعات، ومنها الإعلام، لذا لا بد من وجود آليات فعالة لمواجهة تلك الهيمنة التى تمثل خطورة خاصة على النشء والأطفال.

وقال إن مصر وعددا من الدول العربية، منها الأردن والعراق والسعودية ولبنان والمغرب، صارت تمتلك رؤية موحدة وقد بدأت فى تنفيذ نشاط فعال فى مجال حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبرانى.

وأشار إلى أن المحاور الأساسية للدورة الثانية لمؤتمر الإعلام العربى تتمثل فى الثقافة والإعلام والاجتماع، التى تعد جوانب مهمة للغاية، ومجال حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبرانى، كما سيتم استعراض جهود الدول العربية والتجارب الدولية الرائدة فى هذا الصدد.

وأضاف: "عقب نجاح الدورة الأولى لمؤتمر الإعلام العربى يمضى اتحاد إذاعات الدول العربية قدما فى تثبيت هذه التظاهرة الإعلامية العربية وجعلها موعدا أساسيا ومنتظرا من خلال طرحه لأهم القضايا فى المجال الإعلامى والاتصالى واستضافته لأبرز النخب العربية والعالمية فى مجالات المواضيع المطروحة".

وتابع أن المؤتمر الأول للإعلام العربى ناقش التحديات المستقبلية للإعلام العربى من خلال ثلات قضايا تضمنت تحديات الإعلام العمومى فى انفجار القنوات الخاصة والوسائط الجديدة وأزمة الصحافة المكتوبة ورؤية مستقبلية التدريب وإعادة التأهيل.

كما لفت إلى أن تونس ستستضيف الدورة الثالثة والعشرين للمهرجان العربى للإذاعة والتلفزيون، بمدينة الشاذلى القليبى الثقافية فى الفترة من 12 إلى 15 يونيو المقبل.