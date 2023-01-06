بعد شهرين من تسريحهم.. موظفو تويتر لم يتلقوا مكافأة نهاية الخدمة

جدة - نرمين السيد - وأثناء طرد الموظفين، أكد ماسك أن الموظفين المتأثرين سيحصلون على ما يصل إلى ثلاثة أشهر من تعويضات نهاية الخدمة، ومع ذلك، فقد مر أكثر من شهرين وما زال الموظفون ينتظرون خطاب إنهاء الخدمة، ناهيك عن مكافأة نهاية الخدمة.

انتقل موظف فى "تويتر" تم تسريحه فى نوفمبر، إلى موقع التواصل الاجتماعى ليخبرنا أنه لم يتلقَّ بعد خطاب إنهاء الخدمة، ناهيك عن الأجر.

سام سترايكر، الذى عمل فى قسم وسائل التواصل الاجتماعى فى تويتر، أعاد نشر تغريدة ماسك حول دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين المسرحين وقال: "لقد تم تسريحى منذ شهرين مع الآلاف من زملاء العمل ولم أر حتى خطاب إنهاء الخدمة، ناهيك عن عرض الفصل".

أعاد سترايكر نشر تغريدة ماسك حيث ذكر أنه ليس لديه خيار سوى الانفصال عن الموظفين عندما كانت الشركة تخسر أكثر من 4 ملايين دولار فى اليوم.

وكتب ماسك فى تغريدة على تويتر: "تم منح كل شخص متحمس تعويضات لمدة 3 أشهر، وهو ما يزيد بنسبة 50% عن المطلوب قانونًا".

فى تغريدة منفصلة، قال سترايكر إنه لم يتلقَّ عرض الثلاثة أشهر الذى تحدث عنه ماسك فى تغريدته. وكتب على تويتر "لم أتلق هذا العرض لمدة 3 أشهر مطلقًا - متى أتوقعه فى بريدى الوارد".

يمتنع موظفو تويتر المسرحون عن الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة، خوفًا من أنهم قد لا يحصلون عليها أبدًا، إذا تحدثوا عنها مع وسائل الإعلام.

وليس لدى "تويتر" حاليًا فريق اتصال، لذا لا يمكن تأكيد ما إذا كان سيتم إرسال خطاب إنهاء الخدمة للموظفين قريبًا أم لا.

ويقال إن "تويتر" يمر بمرحلة صعبة لأن الشركة لم تدفع إيجار اثنين من مكاتبها لعدة أشهر.