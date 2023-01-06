توقعات الأبراج اليوم الجمعة 6 يناير 2023.. اعرف حظك

جدة - نرمين السيد - يقدم دوت الخليج توقعات علماء الأبراج لـ اليوم الخميس، الموافق 5 يناير 2023، وفقا لما ذكره موقع "horoscope" المتخصص، وما أوضحته خبيرة الأبراج عبير فؤاد، خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

رغم الضغوطات، حاول التخطيط جيدا لمستقبلك.. حاول الاقتراب ممن حولك، واشعر بمحبة الأهل والأحباب.. اغتنم أى فرصة للانتقال وتحقيق مكاسب مالية.

برج الثور

من الضرورى أن تنتبه لخطواتك فى عملك.. من الضرورى أن تعتنى بأقوالك، ولا تتسرع فى ردود أفعالك.. عليك وضع الخطوط الحمراء لنفقاتك.

برج الجوزاء

شارك من حولك بأفكارك.. حاول أن تبدو مميزا ومؤثرا أمام الآخرين.. اجتهد لتحقيق النجاح المالى الذى تريده طالما سنحت لك الفرصة.

برج السرطان

عليك أخذ قسط من الراحة وأن تنتبه لصحتك.. لابد من تنظيم أفكارك ومشاعرك، وتجنب الحديث عن حياتك الشخصية.

برج الأسد

رغم الضغوط، يمكنك تنمية أعمالك أو مشروعاتك.. حاول أن تلعب دورا قياديا مع الأحباب والأصدقاء.. لديك قوة تحمل وقدرة على التخطيط، بشرط أن تنتبه لحقوقك المالية.

برج العذراء

لا تفقد حماسك، وحاول مقاومة أى مشاعر للإحباط.. عليك أن تتأنى فى ردود أفعالك ولا تعلن عن مشاعرك.. عليك بالثبات والقوة لتحقيق المكاسب المالية.

برج الميزان

أنت قادر على التعبير عن مشاعرك وتبدو لبقا فى عرض وجهة نظرك.. لديك قوة تساعدك على إدارة المواقف والأزمات.

برج العقرب

تستطيع إدارة أمورك المهنية بكل حرفية.. تتمتع بطاقة عاطفية، ما ينتج عنها أوقاتا رائعة تجمعك بمن حولك.. تستطيع إدارة أمورك المالية جيدًا.

برج القوس

عليك أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك وسلامتك.. إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تنشأ خلافات بينك وبين شريكك.. يمكنك الاستفادة من أى معلومة لاستقرار أحوالك المالية.

برج الجدى

تستطيع القيام بواجباتك المهنية بشكل أفضل.. حاول الاستمتاع بأى أوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.. لديك نشاط كبير استثمره فى جنى الأموال وزيادة أموالك.

برج الدلو

تستطيع إنجاز أعمالك.. لديك مشاعر فياضة تعمل على توطيد علاقتك بالأحباب.. حاول التخلص من أى حالة ملل تشعر بها.

برج الحوت

عليك أن تعمل بدقة وتتجنب العناد والعصبية.. انتبه كى لا تضع نفسك فى موقف يؤخذ ضدك أمام شريكك.