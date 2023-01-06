اكتشاف أطلال لأكثر من 130 بابا مخفيا فى سور الصين العظيم

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ووجد الفريق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، واستنادا على القيام بالمزيد من تحليل الصور والزيارات الميدانية للأبواب السرية أن كل باب مخفى مصمم ليكون متوافقا للغاية مع التضاريس المحلية، مضيفا أن هذه الممرات السرية كانت مخصصة لمرور أفراد الكشافة، بينما تم بناء بعضها كقنوات للتواصل بين داخل وخارج سور الصين العظيم، أو للتبادلات التجارية فى العصور القديمة.
وأضافت "شينخوا" أنه وفقا لبعض الوثائق الرسمية التى تعود إلى عهد أسرة مينج (1368-1644)، سمح للقبائل البدوية الانتقال بين تشينغهاى شمال غربى الصين وخهتاو، وهى منطقة ذات موارد مائية وعشبية وفيرة فى ذلك الوقت لرعى ماشيتهم باستخدام مثل هذه الأبواب السرية.
وقال تشانج يوى كون، الأستاذ فى جامعة تيانجين ورئيس فريق البحث إن بعض الأبواب السرية الكبيرة التى يمكن أن تسمح بمرور حصانين فى كلا الاتجاهين تدل على مثل هذه الممارسة أيضا، مضيفا أن "كل ذلك يساعد على إثبات أن سور الصين العظيم غير مغلق بشكل تام، ولكنه "مفتوح بطريقة منظمة".
وأشارت إلى أن الفريق اكتشف أيضا المخارج الأكثر غموضا من بين تلك الممرات السرية، التى سجلت من قبل علماء فى أسرات تانج وسونج ومينج وتشينج وأنه فى السابق، لم يكن لدى الصين سوى عدد قليل جدا من الدراسات حول مثل هذه الممرات السرية.
ويعد سور الصين العظيم الذى يبلغ طوله الإجمالى أكثر من 20 ألف كيلومتر، أحد مواقع التراث العالمى لليونسكو ويتكون من العديد من الجدران المترابطة كما يمكن أن يساعد الاكتشاف الجديد فى تقديم آلية معمارية كاملة وحيوية لسور الصين العظيم.
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