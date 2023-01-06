بسعر رخيص.. أبرز مواصفات هاتف موتورولا الجديد «Moto G53 5G»

جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف "Moto G53 5G" بشاشة من نوع "LCD" بقياس يبلغ 6.8 بوصة وبجودة عرضة "FHD +".
ويزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، كما أنها متصلة بكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
ويتمتع الهاتف ببطارية كبيرة يبلغ قوته 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 وات، وبسعر يبلغ 130 دولار أمريكى أى حوالى 3400 جنيه مصرى.
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