266 ألف دولار.. سعر سمكة تونة فى المزاد الأول باليابان

جدة - نرمين السيد - ويعد سعر سمكة التونة أكثر بمقدار مرتين مما كان عليه فى المزاد الذى أجرى العام الماضى، وذلك وفقا لوكالة "كيودو".

وفى العام الماضى تم بيع سمكة تونة بوزن 211 كيلوجراما بـ 16.88 مليون ين أى 145 ألف دولار، بينما العام الجارى يبلغ 266 ألف دولار.

وسجلت أعلى سعر لسمكة تونى فى عام 2019 عندما تم بيعها فى المزاد الأول بعد عيد رأس السنة بـ 333 مليون ين أى 3.1 مليون دولار.

وعادة ما يجذب أول مزاد للتونة بعد عيد رأس السنة الكثير من الاهتمام، حيث يعتبر بشكل غير رسمى علامة اقتصادية ونوعا من التوقعات للعام.