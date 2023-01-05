بعد زيارته للحديقة.. ثعلب يثير الذعر فى بريطانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أنه عند خروج زوجة بريطانية بأطباق الطعام فى حديقة المنزل، تفاجئت بوجود ثعلب أمامها.

واصدمت الزوجة من المشهد وخرجت مسرعة للمطبخ حتى تطلب مساعدة زوجها البالغ من العمر 72 عاما، ولكنه اعتقد أنها مزحة.

ورصد الزوج لصحيفة "ديلى ميل" أن زوجته وجدت الثعب متواجدا بحديقة المنزل فى تمام الساعة 3 بعد الظهر، وكان وقتها واقفا على ساقيه.

ولفت الزوج إلى أن وجود 30 فدانا من الحقول فى الجزء الخلفى من منزله قد يكون سببا فى تهيئة البيئة لحضور الثعلب الذى هرب من نفسه بعد برهة قصيرة من الزمن.

وبعد تلك الواقعة تردد الثعلب على الحديقة وكانت الزوجة تلعب مع الأشبال عند زيارة الحديقة فى الربيع، وعلق الزوج: "لم تظهر على هذا الحيوان أى علامات على نقص التغذية، كما يتضح أنه يمكن أن يصطاد ويأكل ويركض كالطفل البشرى".