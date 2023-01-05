أخلاقنا الجميلة.. آداب قيادة وركوب السيارة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، آداب قيادة وركوب السيارة.

وهناك بعض القواعد المهمة التى يجب اتباعها عند ركوب السيارة أو قيادتها مثل عدم إلقاء أغلفة الحلوى أو الأوراق أو التسالى فى الشارع أو أرضية السيارة، بل يفضل وضعها فى حقائب بلاستيكية ثم رميها فى سلة المهملات.

وبالنسبة لوضعية الجلوس يجب مراعتها حتى لا تنزعج الفتيات عند الركوب وذلك من خلال جعل القدمين ملتصقين، بالإضافة إلى ارتداء حزام الأمان للحماية من الأخطار.

كما يجب احترام قواعد المرور بالإضافة إلى ارتداء الملابس الأنيقة لإمكانية حدوث موقف يدفعك للنزول الشارع.

ولا يجب استخدام آلات التنبيه الصوتية "الكلاكس" إلا فى الضرورى القصوى، أو تشغيل جهاز الموسيقى بصوت عالى، مع ضرروة الالتزام بالحارات المخصصة للسير والسرعة المقررة.

ولا يصح خروج اليد أو الرأس من شباك السيارة أثناء القيادة، أو عمل سباقات أو حوارات مع قائدى السيارات.