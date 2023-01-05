خطوات تزيد من سرعة الهاتف

جدة - نرمين السيد - وأشار خبراء التقنية إلى أن الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد أفضل من ناحية الأداء والسرعة بسبب التحديثات المستمرة.

وهناك فرق بين الهاتف الذكى الجديد وآخر قديم بسبب تثبيت الألعاب والتطبيثات والملفات التى تحتوى على الصور والفيديوهات.

وهناك بعض الخطوات التى يتم من خلالها استعادة سرعة الجهاز حتى يعمل بشكل أفضل، منها:

-إعادة تشغيل الهاتف:

يلجأ الأفراد إلى إعادة تشغيل الهاتف عندما يحدث عطل أو تباطؤ على غير العادة، ويعد هو الإجراء الأول لتحرى الخلل وإصلاحه فى حالة ضعف أدائه.

-تفريغ مساحة التخزين:

بسبب طول فترة الاستخدام، تأخذ الصور والملفات مساحة التخزين مع مرور الوقت، لذا يجب مراجعة تخزين الهاتف والتخلص من الملفات القديمة.

-إلغاء تثبيت التطبيقات غير المستخدمة:

يلجأ المستخدم إلى تحميل تطبيقات ليستعملها فى وقت ما، ولكن هناك بعض التطبيقات التى تظل مثبتة على الجهاز دون فائدة حقيقية كما تأخذ مساحة كبيرة من التخزين على الهاتف.

-تحديث البرمجيات باستمرار:

فى حالة الشعور ببطئ الهاتف يجب التحقق من جدول التحديثات المتاحة، وذلك لأن جوجل تعمل على تحسين نظام أندرويد مع كل إصدار برمجة جديد.