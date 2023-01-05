جدة - نرمين السيد - ويأتى الهاتف بتصميم أنيق يناسب الشباب وبسعر رخيص، بالإضافة إلى إمكانياته المبهرة لمنافسة غيره من الهواتف. ويتميز "Galaxy A34 5G" بشاشة من نوع "AMOLED" وبقياس يبلغ 6.5 بوصة، وبجودة "+Full HD". ويزود الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى سعة 6 و8 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت و256 جيجابايت. كما يتمتع الهاتف "Galaxy A34 5G" ببطاريته الكبيرة، وتبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 25 وات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف جديد بمواصفات مبهرة من سامسونج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.