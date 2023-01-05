بتمثال سيليكون.. هندى يعبر عن حبه لزوجته بعد وفاتها

جدة - نرمين السيد - ولجأ الهندى "تاباس سانديليا" إلى تعويض فقدانه لزوجته بعد 39 عاما من الزواج من خلال الاستعانة بدمية بالحجم الطبيعى.

وطلب الهندى البالغة 65 عاما من نحاتا بصنع تمثالا من السيليكون لشريكته التى توفيت فى 2021 عن عمر 59 عاما.

واعتاد الهندى بعد وفاة زوجه على جلوس تمثالها على الأريكة بمكانها المفضل، كما تم تزيينها بالساى والمجوهرات الذهبية وشعرها المصفف من قبل تاباس نفسه، وذلك وفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

كما جاء التمثال بذراعين مطويتين وبتعبير وجه هادئ، كما كانت ترتدى السارى الحريرى الأسامى الذى ارتدته إندرانى فى حفل زفاف ابنها.

وأشار الزوج إلى أنه مسبقا زار معبد هندوسيا مع زوجته وتعجبا الثنائى من وجود تمثال نابض للحياة، وقال لها إنها إذا ماتت قبله سيفعله لها.