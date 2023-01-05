بسبب عدم اليقين الاقتصادى.. كيف تصرفت أمازون مع الموظفين؟

وقال الرئيس التنفيذى لأمازون آندى جاسى، اليوم الخميس، إن "الشركة التى سبق وأن أعلنت فى نوفمبر تسريح 10 آلاف موظف، قررت زيادة هذا العدد بحيث يصبح العدد الإجمالى للوظائف الملغاة أكثر بقليل من 18 ألف وظيفة.
وأضافت: "كانت مراجعة مخططنا السنوى أكثر صعوبة هذا العام، بالنظر إلى حالة عدم اليقين الاقتصادى وواقع أننا وظفنا بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية".
وكانت الشركة وظفت أعدادا كبيرة، إثر تفشى جائحة فيروس كورونا، وتضاعف الإقبال على الشراء عبر الإنترنت، وبين مطلع 2020 ومطلع 2022 زاد عدد موظفى "أمازون" حول العالم الضعف.
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