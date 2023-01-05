لتوفير الكهرباء.. تعتيم مدن فرنسية ليلا

جدة - نرمين السيد - وبدأت عدد من المدن الفرنسية منذ أشهر فى تعتيم شوارعها خلال فترات الليل لأجل توفير الكهرباء، وذلك تزامنا مع أزمة الطاقة.

وارتفعت نسبة المواطنين الذين بدأوا فى تقليل استخدام المصابيح والأجهزة المنزلية لمواجهة ارتفاع قوائم الكهرباء والغاز.

وجاءت بعض المدن الفرنسية منذ أشهر بفكرة التعتيم الليلى لأجل توفير الكهرباء، لكن القرار لا يرضي جميع السكان الذين يرون أنه لا يخلو من مخاطر، كما أنه سبب فى عدم الشعور بالأمان فى التجوال ليلا، وفقا لصحيفة "الفيجارو".

وشجع التوفير فى المصاريف مدنا أصغر على اتخاذ قرار التعتيم الليلى، مثل ميتز وكليرمون فيرون ونيم وبيزانسون.

وتسبب تطبيق ذلك القرار فى زيادة حوادث المارة وسقوطهم بسبب عدم رؤية الحفر، لذا بدأ المتنزهون فى استخدام المصابيح اليدوية أو إنارة هواتفهم أثناء التنقلات، ولكن كثر شكوى أصحاب السيارات لعدم الانتباه للمطبات مما تجبر السائقين على تخفيف السرعة.