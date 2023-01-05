أمازون تعلن إلغاء 18 ألف وظيفة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، قالت أمازون عن التطوير فى منشور لها إنها "تلغى هذه الأدوار" كجزء من عملية التخطيط السنوية لعام 2023.

ومن المقرر ستكون عملية التسريح فى 18 يناير، وقال الرئيس التنفيذى للشركة آندى جاسى إن العديد من الفرق ستتأثر.

يسلط المنشور الضوء على أن الشركة ستدعم العمال المتأثرين بحزم تشمل مدفوعات إنهاء الخدمة ومزايا التأمين الصحى الانتقالى ودعم التوظيف الخارجى.

ولم تشارك أمازون تفاصيل حول ما إذا كان سيتأثر المزيد من الأدوار هذا العام.

وقال المنشور: "ننتظر عادةً للتواصل بشأن هذه الأحداث حتى نتمكن من التحدث مع الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر، ومع ذلك، نظرًا لأن أحد زملائنا فى الفريق سرب هذه المعلومات خارجيًا، فقد قررنا أنه من الأفضل مشاركة هذه الأخبار مسبقًا حتى تتمكن من الاستماع إلى التفاصيل مباشرة منى".

وأضاف: "نعتزم التواصل مع الموظفين المتأثرين أو حيثما ينطبق ذلك فى أوروبا، مع الهيئات الممثلة للموظفين بدءًا من 18 يناير".

فى نوفمبر 2022، قامت الشركة بتسريح ما يقرب من 10 آلاف موظف، وتأثر فى ذلك الوقت، أعضاء فرق الكتب والأجهزة بشكل أساسى.

وفى أواخر العام الماضى، أوقف عملاق التجارة الإلكترونية توظيف الطلاب الجدد هذا العام، وتم تعيين العديد من خريجى الجامعات للانضمام إلى الشركة فى عام 2023، على الرغم من أن أمازون أخرت انضمامهم.

أمازون ليست الشركة الوحيدة التى تتخذ إجراءات صارمة لخفض التكاليف وسط ارتفاع التضخم والاقتصاد المتضائل.

بدأ كل شيء مع تسريح "تويتر" لأكثر من 3500 موظف فى أواخر أكتوبر بعد الاستحواذ الرسمى لـ إيلون ماسك، وبعد أسابيع، قامت "ميتا" أيضًا بطرد أكثر من 11 ألف موظف لخفض تكاليف التشغيل.