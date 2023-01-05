توقعات الأبراج اليوم الخميس 5 يناير 2023.. نصائح ومفاجآت

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

أنت بحاجة لعشاء رومانسى يجمعك بشريك حياتك.. حاول الاجتهاد قدر الإمكان فى عملك؛ لتجنى ثمرة اجتهادك.

برج الثور

تمتلك طاقة حب كبيرة حاول أن تسعد بها شريك حياتك.. دعك من بعض الحماقات التى تحدث حولك وركز فيما تعمل.. كن حذرا فيما سيأتى حتى تنجو من أى أزمة مالية تتعرض لها.

برج الجوزاء

تفاءل دائما ولا تتشاءم من رؤية شخص غاب عنك طويلا.. تعامل مع أى عقبات تواجهك فى العمل بحكمة شديدة.. حان الوقت لتنفيذ جميع خططك المؤجلة.

برج السرطان

حاول السيطة على أى شعور بالتوتر مع شريك حياتك.. لا تتردد فى طلب المساعدة من زملائك، روح التعاون قد تكون أساسا للنجاح.. عليك التركيز فى عملك لتحقيق ما تريده وزيادة دخلك.

برج الأسد

حاول أن تفاجئ شريكك بمفاجأة سارة تزيل أى خلافات بينكما.. فكر خارج الصندوق لتحقيق أهدافك العملية.. تقدير عملك يتسبب لك دائما فى المكافآت والمنح المالية.

برج العذراء

حاول التنزه مع الأهل والأقارب وتحقيق دفء أسرى.. تنمية مهاراتك وتطويرها أمر مهم للحصول على فرصة عمل أفضل.. فكر بحكمة بشأن زيادة دخلك المادى.

برج الميزان

حاول ان تستمتع بيومك بعيد عن صخب الحياة.. حاول التعامل مع أى ضغوط فى عملك بهدوء كبير لتتمكن من إنجاز كل المهام.. أنت بحاجة لمراجعة حساباتك ومصروفاتك الفترة الحالية.

برج العقرب

طاقة حب تسيطر عليك تجاه الشريك عبر عن مشاعرك ولا تتردد.. أنت بحاجة لأخذ قسط من الراحة.. كن حذرا من كثرة الإنفاق على ما لا تحتاجه.

برج القوس

تجازو أى صعوبات تمر عليك مع شريكك بحكمة وعقل.. رتب أفكارك واعرضها على مديرك بثقة ولا تتردد.. طالب بحقك ولا تتردد.

برج الجدى

اندمج فى عائلتك واشعر بالحب بينهم.. أحلامك قد تتحول لواقع، احذر التكاسل.. احذر التبذير؛ حتى تتحسن أحوالك المادية.

برج الدلو

جدد نشاطك فى الفترات الحالية، وتحلَّ بالهدوء فى ساعات العمل.. حافظ على أن تكون العائلة لها جزء من وقتك فى الفترات المقبلة.. ابتعد عن الأشخاص السلبيين القادرين على بث الروح السلبية وتأخرك حافظ على صحتك بتناول الفاكهة.

برج الحوت

إهمالك فى عملك يسبب لك كثيرا من المشاكل ولا تستسلم للكسل والخمول.. عليك أن تكون على قريبا أكثر من شريكك وعائلته.. تخلص من السلبيات بحياتك، وحاول أن تبتعد عن الدخول فى المشكلات التى تتسبب فى حدوث تأخر فى صحتك.