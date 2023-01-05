فى يومها العالمى.. القاهرة الإخبارية: لغة برايل مفتاح نور المكفوفين للمعرفة

جدة - نرمين السيد - يحتفل المكفوفون حول العالم فى 4 يناير باليوم العالمى للغة برايل، لكونها وسيلتهم الرئيسية للمعرفة، وهو اليوم الذى أقرته منظمة الأمم المتحدة، لتعزيز الوعى بأهمية اللغة الخاصة بالمكفوفين، فى خطوة تهدف لتشجيعهم على القراءة والانخراط فى المجتمع.





قال أحمد المراغى رئيس تحرير مجلة "الأخبار برايل" المصرية، إن مصر مصنفة من أكثر الدول العربية الموجود على أرضها عدد من المكفوفين وصل لمليون و800 ألف من متحدى الإعاقة البصرية، وعلى مستوى الوطن العربى 8 ملايين كفيف والعالم 38 مليونًا.

وأضاف المراغى فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن لويس برايل مخترع طريقة برايل، فقد بصره وهو عمر 3 سنوات، ورفض فكرة أن يكون سجين الظلام، واخترع طريقة برايل للتسهيل على المكفوفين القراءة.

وأوضح أن مجلة "الأخبار برايل" للمكفوفين هى الأولى فى الشرق الأوسط، وكل كتيبة العمل من متحدى الإعاقة البصرية، وهما المحفز الرئيسى للمجلة، منذ انطلاقها فى عام 2008، مضيفًا نحتفل فى هذا التوقيت وللعام الثانى إطلاق حملة "إلمس حلمك"، وهى محاولة لفرض طريقة برايل بشكل عام والترويج لها فى جميع المؤسسات الحكومية.

وأكد محمد نصر، أخصائى تربية خاصة، من أبو ظبى، أن لغة برايل هى مجموعة من الرموز الأبجدية مكونة من 6 نقاط ملموسة فتحت الطريق لوسائل أخرى وتسهيل المعرفة للمكفوفين.

وأضاف نصر، أن طريقة برايل حولت التحدى من فردى إلى جماعى والتكنولوجيا سمحت للمكفوفين فرصة للعمل بكل سهولة وحولت الألم إلى أمل، وأدعو المطابع مركزية لطباعة إصدارات بطريقة برايل خاصة بالمكفوفين فى جميع مدن العالم.