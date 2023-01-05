هربا من المعجبين.. مبابى وحكيمى يلجآن لحيلة ذكية للتجول فى نيويورك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - لجأ لاعبا نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، كليان مبابى وأشرف حكيمى، إلى حيلة طريفة، خلال الأيام الأخيرة، حتى يتجولا فى ساحة "تايمز سوير"، فى مدينة نيويورك، تفاديًا لإزعاج المعجبين والراغبين فى التقاط الصور معهم.





وارتدى اللاعبان، وهما صديقان قريبًا من بعضهما البعض، ما يشبه قلنسوة تغطى الوجه والرأس بشكل شبه كامل، فلم يعد يظهر منهما سوى العينين.

وكان اللاعبان قد ظهرا وهما يتابعان مباراة فى إطار دورى المحترفين لكرة السلة بين فريقى بروكلين نيتش وسان أنطونيو سبيرز، وتم تقديم التحية لهما عبر شاشة عملاقة وسط ترحيب الجمهور.

وحرص حكيمى ومبابى على التخفى فى ساحة "تايمز سكوير"، لأنهما كان سيضطران لقضاء الوقت وهما يلتقطان الصور مع المعجبين، لو أنهما خرجا دون أن يتخفيا.

وأظهر مقطع فيديو متاول على موقع تويتر، اللاعبين وهما يتابعان عرضًا راقصًا وسط حشد من زوار ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة.

وتربط مبابى وحكيمى صداقة قوية، حيث سافرا الاثنان لإجازة سابقة إلى المغرب العام الماضى.