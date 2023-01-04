قلق لدى المعلمين وأساتذة الجامعات بسبب استخدام الطلاب لـChatGPT فى الأبحاث

جدة - نرمين السيد - ويعود مصدر قلق المعلمين إلى الخدمات الفورية التى تقدمها هذه الأداة مثل الإجابة على الفروض المدرسية وإعداد الدراسات والبحوث فى زمن قصير، وهو ما يعتبره البعض توجهًا يقترب إلى الغش من كونه عامل مساعد للطالب، إذ تتيح كتابة إجابات عدة لنفس السؤال، بحسب ما ذكرته "سكاى نيوز عربية".
وأوضح تربويون أن أداة "ChatGPT" التى يستخدمها أكثر من مليون شخص، قادرة على التنبؤ بالكلمة التالية فى الجملة من خلال تحليل كميات هائلة من نصوص الإنترنت، وممكن أن تسبب الخمول للطلاب.
وقال المطورون فى محاولة للدفاع عن أداة شات جى بى تى، إن الاتهامات الخاصة بمساعدة الطلاب على الغش، يمكن الكشف عنها من خلال تقييم كل طالب والطلب منه كتابة النصوص خلال الحصص الدراسية.
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