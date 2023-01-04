جوجل تطور أداة مجانية لمكافحة المواد المتطرفة على الإنترنت

جدة - نرمين السيد - ويساعد المشروع، الذى تم إنشاؤه بمساعدة "Tech Against Terrorism" المدعومة من الأمم المتحدة، على فرق الوسطاء التعامل مع المحتوى غير القانونى المحتمل، وقد تم دعم هذا الجهد من قبل منتدى الإنترنت العالمى لمكافحة الإرهاب، الذى أسسته جوجل وميتا ومايكروسوفت وتويتر، والذى يوفر قاعدة بيانات متعددة الخدمات للعناصر المتطرفة،
وسيتم اختبار الكود بواسطة موقعان غير مسميين فى وقت لاحق من العام الجارى.
وتهدف أداة جوجل لمساعدة المواقع التى لا تستطيع تطوير خوارزميات الكشف عن الذكاء الاصطناعى أو توظيف طاقم كبير للإشراف، قد يكون هذا أمرًا بالغ الأهمية عندما يتطلب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبى وقانون السلامة على الإنترنت الذى يلوح فى الأفق ببريطانيا
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