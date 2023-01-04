القاهرة الإخبارية.. لبنانى ينفذ منزلا صديق للبيئة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح خلال تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه نفذ المنزل خلال عام 2015، حيث صمم نموذجا تجريبيا للبيت، باستخدام مواد يمكن للبيئة التعامل معها.
وأشار إلى أن المنزل يعبر عن مفهومه ورؤيته للشكل الذى يجب أن يكون عليه المعمار بالمستقبل، واصفا هذا النمط البنائى بـ"الهندسة البديلة" الهادفة لحماية البيئة.
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