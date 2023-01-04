أخلاقنا الجميلة.. التعامل مع الصديق الكفيف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية التعامل مع الصديق الكفيف.

يجب عند التعامل مع الشخص الكفيف الاقتراب منه وإلقاء التحية عليه، والاستفسار منه إذا كان بحاجة للمساعدة أم لا.

وعلى الأشخاص التحدث مع هؤلاء مباشرة دون شحص وسيط، كما يجب تحديد الوصف عند إعطائه دلالات مكانية داخل الغرف، ويفض خلق صورة مرئية غنية عبر الكلمات عند وصف أى شئ له.

ولا يفضل تغيير مكان الأثاث أو بنقل الأشياء من أماكنها المحددة دون إعلام الشخص الكفيف بالتغييرات، ولا تترك الأبواب التي قد يعبر الكفيف من خلالها شبه مفتوحة، فإما أن تقوم بإغلاق الباب بإحكام أو بفتحه بالكامل.

وإذا مد الكفيف يده يجب مصافحته فورا وبحرارة، وبسبب أنه لا ينتبه لما يدور حوله يحتاج إلى وصف ما يحدث حوله.