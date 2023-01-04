القاهرة الإخبارية.. جامع محمد على من أبرز المعالم الأثرية فى القاهرة

جدة - نرمين السيد - سلط تقرير على شاشة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على جامع محمد على، بوصفه تحفة معمارية نادرة فى قلب القاهرة، حيث يدخل "المرمر" فى جزء كبير من بناياته، كما أنه صُمم لتكون مأذنته كاشفة لأرجاء القاهرة كافة.
ويعتبر الجامع، الذى بدأ تأسيسه عام 1830، واحدا من أهم المعالم الأثرية، حيث يمتلك منبرا يُعتقد أنه الأعلى فى العالم الإسلامى، كما أن قبابه تعد من بين الأكبر فى العمارة الإسلامية بمصر.
ويعود تأسيس الجامع إلى أمر من محمد على باشا، اختتم من خلاله عمله المعمارى فى قلعة صلاح الدين، ليكون مقرا لمدفنه الخاص، ليدخل الجامع فى سلسلة من الأعمال التطويرية خلال حكم أبناء محمد على.
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